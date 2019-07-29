Минобороны: США содержит в своих "по сути концентрационных лагерях" более 75 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-29T16:43:12+03:00

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Для более 75 тысяч человек в лагере беженцев Эль-Холь в провинции Хасеке на северо- востоке Сирии уже несколько месяцев недоступно электричество, водоснабжение, медицинская помощь.

- В созданном в провинции Хасеке Соединенными Штатами Америки подобном Эр-Рукбану лагере Эль-Холь содержится 75 тысяч человек. В основном это женщины и дети, - заявил в понедельник начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам генерала, "вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически непригодном для жизни, а по сути, концентрационном лагере".

В этих американских лагерях не функционируют социальные учреждения, традиционные хозяйственные связи населения обоих берегов Евфрата разорваны, а сотни тысяч людей находятся на грани выживания. Именно это толкает местных жителей в объятья террористов.

Цифры, приведенные Рудским на брифинге, говорят сами за себя: с 1 июня по 29 июля этого года на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убиты 205 и ранены 154 бойца союзных Вашингтону "Сил демократической Сирии", погибли 20 и получили ранения 16 мирных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU