Росавиация готова вести переговоры с Киевом о возобновлении полётов
Росавиация всегда была и готова сейчас вести полноформатные переговоры с авиавластями Украины о возобновлении полётов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько, отмтеив, что на данный момент нет никакого диалога по данному вопросу с украинской стороной.
«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов», — заявил он, подчеркнув, что возобновление авиасообщения отвечает интересам граждан двух стран.
Ранее стало известно, что украинцы обратились к президенту незалежной Владимиру Зеленскому с просьбами о возобновление перелетов и снятия блокады Крыма, опубликовав петиции на сайте главы украинского государства.
Напомним, авиасообщение с Украиной было закрыто в 2015 году. В санкционный список Украины попал 21 российский авиаперевозчик. Ответной мерой Росавиации стало также запрет украинским авиакомпаниям совершать полеты в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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