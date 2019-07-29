Росавиация готова вести переговоры с Киевом о возобновлении полётов

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-29T17:16:50+03:00

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Росавиация всегда была и готова сейчас вести полноформатные переговоры с авиавластями Украины о возобновлении полётов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Нерадько, отмтеив, что на данный момент нет никакого диалога по данному вопросу с украинской стороной.

«Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов», — заявил он, подчеркнув, что возобновление авиасообщения отвечает интересам граждан двух стран.

Ранее стало известно, что украинцы обратились к президенту незалежной Владимиру Зеленскому с просьбами о возобновление перелетов и снятия блокады Крыма, опубликовав петиции на сайте главы украинского государства.

Напомним, авиасообщение с Украиной было закрыто в 2015 году. В санкционный список Украины попал 21 российский авиаперевозчик. Ответной мерой Росавиации стало также запрет украинским авиакомпаниям совершать полеты в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU