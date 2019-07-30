В Киеве назвали возможные сроки полного уничтожения Украины
Украина может быть полностью уничтожена уже через три года, и причиной столь печального исхода станет проведение в стране политических экспериментов. Такое мнение высказал представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу "кажется", что нас хотят обмануть и ограбить", - сказал политик.
При этом он подчеркнул, что с уважением относится к вхождению в Верховную Раду новых людей, но ведь многие из них не имеют опыта и образования, а это уже "пугает". Кива считает, что если Украина сможет "пережить" 2020 год, то это будет "большой победой", ведь киевские власти продолжают выполнять задачи Госдепа США, Евросоюза и Международного валютного фонда, игнорируя нужды граждан, передает NewsOne.
Сайт kp.ru писал, что даже команда самого президента Украины Владимира Зеленского во многом состоится из людей, не имеющих опыта в политике.
Шоумен Зеленский призвал в свою команду людей без опыта в политике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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