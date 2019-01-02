Зеленский позвал в свою команду тех, кто никогда не был в политике
Шоумен Владимир Зеленский дважды за сутки обратился к гражданам Украины. В своем втором обращении он заявил о намерении собрать команду людей, у которых нет опыта в политике.
Так, актер призвал всех, кто не имеет отношения к политике, «не стоять в стороне» и «присоединяться» к его штабу. При этом, как подчеркнул комик, ни пол, ни религия, ни образование, ни язык не имеют никакого значения.
«Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Не важны твои пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно - ты никогда не был в политике, и пока что это самое главное», - говорится в опубликованном Зеленским в Facebook заявлении.
Шоумен Зеленский призвал в свою команду людей без опыта в политике.
Кстати, напомним о первом обращении шоумена к украинцам. Как сообщал сайт kp.ru, за несколько минут до Нового года на украинском телеканале «1+1» вместо речи президента незалежной Петра Порошенко в эфир вышло обращение Зеленского, в котором тот объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, намеченных в соседней стране на 31 марта этого года.
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