2019-01-02T10:42:31+03:00
Политика

Зеленский позвал в свою команду тех, кто никогда не был в политике

Кандидат в президенты Украины выступил с еще одним обращением к гражданам своей страны [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Шоумен Владимир ЗеленскийШоумен Владимир ЗеленскийФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Шоумен Владимир Зеленский дважды за сутки обратился к гражданам Украины. В своем втором обращении он заявил о намерении собрать команду людей, у которых нет опыта в политике.

Так, актер призвал всех, кто не имеет отношения к политике, «не стоять в стороне» и «присоединяться» к его штабу. При этом, как подчеркнул комик, ни пол, ни религия, ни образование, ни язык не имеют никакого значения.

«Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Не важны твои пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно - ты никогда не был в политике, и пока что это самое главное», - говорится в опубликованном Зеленским в Facebook заявлении.

Шоумен Зеленский призвал в свою команду людей без опыта в политике.

Кстати, напомним о первом обращении шоумена к украинцам. Как сообщал сайт kp.ru, за несколько минут до Нового года на украинском телеканале «1+1» вместо речи президента незалежной Петра Порошенко в эфир вышло обращение Зеленского, в котором тот объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, намеченных в соседней стране на 31 марта этого года.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кличко «раскусил» пранкеров после слов о пьяном Порошенко
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
США объяснили применение слезоточивого газа против мигрантов
Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске
В России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии
WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах
Хакеры атаковали предвыборный сайт Зеленского через минуту после запуска
Трамп ожидает понижения цен на газ в Новом году
Стала известна возможная причина смерти актера Владимира Дыховичного
В NASA ответили на претензии по поводу приглашения Рогозина в США
Погода в Москве на 2 января 2019 года: в столице ожидаются снегопад и сильный ветер
ЧП в зоопарке Флориды: ребенок упал в вольер с носорогами
СКР: Специалисты не нашли следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске
Задержанный в Москве американец был уволен из ВС США за воровство
Трамп позвал на брифинг в Белом доме лидеров обеих партий в конгрессе
Мужчина, напавший с ножом на людей в метро Манчестера, психически нездоров
В Италии снова произошло землетрясение