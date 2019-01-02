Зеленский позвал в свою команду тех, кто никогда не был в политике

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:42:31+03:00

Кандидат в президенты Украины выступил с еще одним обращением к гражданам своей страны [видео]

Изменить размер текста: A A

Шоумен Владимир Зеленский дважды за сутки обратился к гражданам Украины. В своем втором обращении он заявил о намерении собрать команду людей, у которых нет опыта в политике.

Так, актер призвал всех, кто не имеет отношения к политике, «не стоять в стороне» и «присоединяться» к его штабу. При этом, как подчеркнул комик, ни пол, ни религия, ни образование, ни язык не имеют никакого значения.

«Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Не важны твои пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно - ты никогда не был в политике, и пока что это самое главное», - говорится в опубликованном Зеленским в Facebook заявлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684914" frameborder="0"></iframe> Шоумен Зеленский призвал в свою команду людей без опыта в политике.

Кстати, напомним о первом обращении шоумена к украинцам. Как сообщал сайт kp.ru, за несколько минут до Нового года на украинском телеканале «1+1» вместо речи президента незалежной Петра Порошенко в эфир вышло обращение Зеленского, в котором тот объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, намеченных в соседней стране на 31 марта этого года.