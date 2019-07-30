2019-07-30T09:39:23+03:00
Политика

Эксперт объяснил почему в Минобороны решили возрождать расформированные подразделения

Первыми будут возрождены появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны
Елена АКИМОВА
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Постепенно в Минобороны начинают возрождать расформированные полкиПостепенно в Минобороны начинают возрождать расформированные полкиФото: Минобороны РФ
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В Минобороны РФ приняли решение вновь возрождать некоторые расформированные подразделения. Первым вторую жизнь получат понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны. Не так давно вновь появился инженерный полк, который оснащен понтонным парком ПП-91 нового образца. Это устройство позволяет буквально за час развернуть 250-метровый мост через реку.

- В 90-е казалось, что в крупных инженерных соединениях нет серьезной необходимости. В последние годы наша армия стала мобильной и теперь без инженерных частей просто не обойтись. Именно они позволяют быстро перемещаться и перебрасывать силы на через трудные участки. Когда ты защищаешь Родину, все средства хорошо, - комментирует ФАН директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Сайт kp.ru ранее рассказывал, что многие воинские подразделения были сокращены во время реформ Михаила Горбачева. Так в конце 80-х «под нож» попали понтонно-мостовые полки.

Потом стало ясно, что многие войсковые учения, где приходилось частям преодолевать водные преграды без таких полков успешно воевать нельзя. И потому принято решение восстановить их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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