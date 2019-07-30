2019-07-30T09:57:13+03:00
Общество

В России упростили порядок заключения сделок с недвижимостью

С 31 июля можно будет подписывать договоры по общей долевой собственности без удостоверения нотариуса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России упростили порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участиемВ России упростили порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участиемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Россияне смогут заключать договоры купли-продажи, дарения, наследования и ипотеки с недвижимостью в общей долевой собственности без участия нотариуса. Соответствующие изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости" вступит в силу в среду, 31 июля.

До настоящего момента, если правами на собственность обладали сразу несколько человек, то все сделки подлежали нотариальному удостоверению. Теперь же достаточно подтвердить иметь на руках соглашение, подписанное всеми долевыми собственниками. Удостоверение таких документов у нотариуса переводится на добровольную основу.

"Зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом", - приводятся слова эксперта Надежды Лещенко на сайте Федеральной кадастровой палаты.

Поправки также позволят россиянам не платить обязательный нотариальный сбор, что значительно снизит финансовую нагрузку и сделает процесс оборота недвижимости более доступным.

Однако стоит помнить, что очная беседа с нотариусом и подробное разъяснение им всех нюансов является очень важным моментом, защищающим удостоверенную сделку от оспаривания в суде. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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