СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-30T10:01:33+03:00

Он скончался на 87-м году жизни

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Умер ветеран советской и украинской разведки Анатолий Баронин. Полковник в отставке скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Сердце разведчика перестало биться 29 июля. За свою долгую жизнь он успел узнать много тайн и поработать в разных точках мира.

В разведку Анатолий Баронин пришел в 1959 году. Служба забрасывала его в Африку, а в 1970 году именно он одним из первых получил сведения о новой для того времени болезни — лихорадке Эбола. В его послужном списке значится пятилетняя работа на посту первого заместителя начальника управления разведки в Киеве.

В ведомстве признают, что Баронин считается настоящей легендой советской и украинской внешней разведки.

- С 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков, —цитирует телеканал «360» сообщение ведомства.

В 1991 году Анатолий Баронин вышел в запас, а после развала СССР был профессором Института Службы внешней разведки Украины.

СВРУ выразило соболезнования близким и родным легендарного разведчика.

ИСТОЧНИК KP.RU