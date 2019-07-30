2019-07-30T10:01:33+03:00
Общество

Умер ветеран советской и украинской разведки Анатолий Баронин

Он скончался на 87-м году жизни
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Анатолий Баронин отдал службе в разведке 50 лет свой жизни ФОТО: http://szru.gov.ua/news/news/na-87-mu-roci-pisov-iz-zitta-vidatnij-ukrainskij-rozvidnik-anatolij-baroninАнатолий Баронин отдал службе в разведке 50 лет свой жизни ФОТО: http://szru.gov.ua/news/news/na-87-mu-roci-pisov-iz-zitta-vidatnij-ukrainskij-rozvidnik-anatolij-baronin
Изменить размер текста:

Умер ветеран советской и украинской разведки Анатолий Баронин. Полковник в отставке скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Сердце разведчика перестало биться 29 июля. За свою долгую жизнь он успел узнать много тайн и поработать в разных точках мира.

В разведку Анатолий Баронин пришел в 1959 году. Служба забрасывала его в Африку, а в 1970 году именно он одним из первых получил сведения о новой для того времени болезни — лихорадке Эбола. В его послужном списке значится пятилетняя работа на посту первого заместителя начальника управления разведки в Киеве.

В ведомстве признают, что Баронин считается настоящей легендой советской и украинской внешней разведки.

- С 50 лет работы в разведке половину он отдал службе на руководящих должностях в Первом управлении органов госбезопасности УССР и подготовке молодых украинских разведчиков, —цитирует телеканал «360» сообщение ведомства.

В 1991 году Анатолий Баронин вышел в запас, а после развала СССР был профессором Института Службы внешней разведки Украины.

СВРУ выразило соболезнования близким и родным легендарного разведчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент Украины уволил Короля Артура
В России упростили порядок заключения сделок с недвижимостью
Эксперт объяснил почему в Минобороны решили возрождать расформированные подразделения
В Индии дети убили шестилетнего мальчика, накачав его воздухом
Мужчина два дня удерживал и насиловал школьницу после того, как она сбежала из дома
Подержанные авто из других регионов будут доставлять покупателю на дом
Шторм «Эрик» в Тихом океане усилился до состояния урагана
Кабмин утвердил сокращенный список потенциально опасных пород собак
"Мне стыдно": На Украине сравнили внешний вид Киева и Москвы
Десантники проведут самые масштабные стратегические учения
Предполагаемый организатор терактов 11 сентября готов дать показания
В Киеве назвали возможные сроки полного уничтожения Украины
В Гонконге столкнулись два автобуса, пострадали 77 человек
В России снова предложили заблокировать BlaBlaCar
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия арабским странам
В Японии из-за жары за неделю скончались 11 человек
Сенаторы предложили внести в проект оборонного бюджета США санкции против госдолга России
В Пакистане разбился военный самолет, погибли 17 человек
Число жертв тюремного бунта в Бразилии возросло до 57
Очередная стрельба в США: убиты пять человек, двое ранены
На Украине назвали имя нового спикера Верховной рады
В госдепе США все еще не знают, когда будут введены санкции против Турции из-за С-400
Космический грузовик «Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане