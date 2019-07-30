2019-07-30T12:09:51+03:00
Спорт

Бывшему хоккеисту «Спартака» угрожают физической расправой

Из-за финансовых проблем воспитанник ЦСКА не может вернуть долг
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бывшему хоккеисту «Спартака» угрожают физической расправойБывшему хоккеисту «Спартака» угрожают физической расправойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Хоккеист, бывший нападающий «Спартак» Москва, пришел в отделение полиции с заявлением об угрозах физической расправы.

Воспитанник ЦСКА временно не работает и из-за финансовых проблем в 2017 году он взял в долг у знакомого миллион рублей. К настающему времени он смог вернуть часть долга, 550 тысяч рублей, но так как возникли проблемы с работой, оставшиеся денежные средства он пока вернуть не может.

В конце мая этого года на стадионе ЦЕНТР к хоккеисту подошли трое неизвестных и сообщили, что их направил мужчина, у которого спортсмен когда-то взял в долг. Они порекомендовали вернуть деньги до 19 июня 2019 года, в противном случае угрожали физической расправой.

Нападающий также сообщил, что никаких расписок по факту долга не давал.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о другом спортсмене, задолжавшем большие денежные средства. Звезда «Локомотива» Дмитрий Тарасов должен матери своего ребенка около 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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