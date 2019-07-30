2019-07-30T13:36:41+03:00
Общество

Генконсульство РФ: десятки российских туристов умерли в Анталии

Россияне перед поездкой на отдых не всегда готовы трезво оценивать состояние своего здоровья
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генконсульство РФ: десятки российских туристов умерли в АнталииГенконсульство РФ: десятки российских туристов умерли в АнталииФото: Ольга ПАХОМОВА
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В текущем году среди российских туристов в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей генконсул России в Анталье Олег Рогоза.

«К сожалению, наши граждане перед поездкой на отдых не всегда готовы трезво оценивать состояние своего здоровья, не следуют рекомендациям врачей», - приводят РИА Новости его слова.

Генконсул обратил внимание на то, что в первую очередь речь идет о пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата, поэтому фиксируется значительное число инфарктов, инсультов и сердечных приступов.

Рогоза отметил случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии.

«Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», - заключил генконсул.

Как писал ранее сайт kp.ru, в российском Генконсульстве также сообщили о росте числа жалоб россиян, которые сталкиваются с надлежащим обслуживанием в отелях Анталии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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