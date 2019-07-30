Трамп призвал КНР заключить торговую сделку до его переизбрания

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-30T17:40:53+03:00

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Президент США Дональд Трамп предупредил руководство Китая, что, если до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году, договор о торговле не будет заключен, условия соглашения будут более жесткими.

«Проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю, соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры... или его не будет вообще», - написал глава Белого дома в своем Twitter, при этом американский лидер выразил абсолютную уверенность в своей победе на следующих президентских выборах.

Трамп сообщил, что на данный момент его команда ведет переговоры с китайской стороной, «но они все время изменяют сделку в конце концов в свою пользу».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 30 июля, в Шанхае стартует новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. Американскую делегацию возглавляют торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучини, который заявил, что на данный момент есть много проблем, но возможно достижение прогресса.

ИСТОЧНИК KP.RU