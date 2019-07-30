В Карелии рождаются новые ГЭС

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-30T18:09:55+03:00

30 июля на стройплощадке Белопорожских гидроэлектростанций прошла церемония перекрытия русла реки Кемь – к 100-летию Республики Карелия здесь строится ГЭС

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Это один из самых знаковых и сложных этапов в строительстве - как пояснили строители, перекрытие реки позволит создать Белопорожское водохранилище, вода из которого при запуске ГЭС будет подаваться на турбины станций.

В церемонии приняли участие Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Белопорожские гидроэлектростанции - это самый большой строящийся объект в Карелии.

- Он относится к числу наиболее значимых и капиталоемких проектов, которые реализуются к 100-летию Республики. Проект повысит надежность электроснабжения предприятий Карелии и ее жителей, Северо-Запада, снизит дефицит активной мощности в регионе и будет развивать энергосистему Республики за счет возобновляемых экологически чистых источников. Особую значимость проекту придает его международный статус, - сказал председатель Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Николай Патрушев.

Проект по строительству малых гидроэлектростанций в Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. В финансировании также участвуют Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк, инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнер - компания Sinomec. Общая сумма инвестиций - 11,8 миллиардов рублей.

- Белопорожские ГЭС - пример успешного международного российско-китайского сотрудничества и эффективного взаимодействия бизнеса и власти, - отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

Строительство началось в 2016 году: с применение новейших технологий, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций, большая часть оборудования, включая турбины и электрогенераторы, производится в России.

- Гидроэлектростанции строит карельская компания «Карелстроймеханизация» - и мы этим гордимся. Станции будут введены в строй в следующем году: это новые рабочие места для жителей Кемского района. Здесь будут работать 30 энергетиков. Даже в суровых условиях севера мы можем делать вот такое чудо, которое соответствует самым высоким мировым стандартам, - сказал глава Республики Артур Парфенчиков.

Фото: пресс-служба главы Республики Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU