Эксперты рассказали, что чаще всего крадут из магазинов
Разработчики российской системы распознавания лиц BIT, используемой в российских торговых сетях, подсчитали, какие товары чаще всего привлекают магазинных воров.
В продуктовых магазинах:
1. Сыр и колбасы
2. Кофе
3. Кондитерские изделия
4. Алкоголь
5. Морепродукты
В магазинах косметики:
1. Тушь для ногтей
2. Лак для ногтей
3. Губная помада
4. Косметические масла
5. Тени для век
По данным BIT, продукты чаще всего крадут мужчины (77%), а косметику женщины (78%). На конец июля 2019 из магазинов, оборудованных системой BIT было похищено товаров на 38 миллионов рублей, сообщает сайт Свободная пресса.
«Говоря о значительной сумме хищений, мы оставляем за скобками суммы, которые помогла сэкономить наша система. Она дает магазину понятный и измеримый эффект в виде сокращения недополученной прибыли — как правило, она сокращается на 2% от годового оборота торговой точки», - сообщили разработчики системы.
ИСТОЧНИК KP.RU