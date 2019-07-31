Эксперты рассказали, что чаще всего крадут из магазинов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-31T11:23:14+03:00

Женщины неравнодушны к косметике, а мужчины похищают колбасу и алкоголь

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Разработчики российской системы распознавания лиц BIT, используемой в российских торговых сетях, подсчитали, какие товары чаще всего привлекают магазинных воров.

В продуктовых магазинах:

1. Сыр и колбасы

2. Кофе

3. Кондитерские изделия

4. Алкоголь

5. Морепродукты

В магазинах косметики:

1. Тушь для ногтей

2. Лак для ногтей

3. Губная помада

4. Косметические масла

5. Тени для век

По данным BIT, продукты чаще всего крадут мужчины (77%), а косметику женщины (78%). На конец июля 2019 из магазинов, оборудованных системой BIT было похищено товаров на 38 миллионов рублей, сообщает сайт Свободная пресса.

«Говоря о значительной сумме хищений, мы оставляем за скобками суммы, которые помогла сэкономить наша система. Она дает магазину понятный и измеримый эффект в виде сокращения недополученной прибыли — как правило, она сокращается на 2% от годового оборота торговой точки», - сообщили разработчики системы.

ИСТОЧНИК KP.RU