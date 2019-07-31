Свыше 20 тысяч россиян умерли от ВИЧ в 2018 году

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-31T11:31:53+03:00

Почти 16% смертей от ВИЧ приходится на 45-54 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот показатель на 2,2% больше, чем в 2017-м

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Причиной смерти свыше 20 тысяч россиян в 2018 году стала ВИЧ-инфекция, что на 2,2% больше, чем в 2017-м.

"Доля ВИЧ-инфекции, как причины смерти, в структуре смертности населения России от инфекционных и паразитарных болезней увеличивается: 2005 год - 3,9%; 2017 год - 57,2%; 2018 год - 59,5%. В структуре смертности населения России от всех причин также увеличивается", - говорится в докладе "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018", опубликованном Центральным научно-исследовательским институтом организации информатизации населения министерства здравоохранения.

Почти 16% всех смертей ВИЧ-инфицированных граждан приходится на возрастную категорию от 45 до 54 лет, около 5% - 55-64 года. Однако чаще всего умирают именно молодые люди - мужчины и женщины от 25 до 34 лет. На них приходится 22,3 смертельных исхода на 100 тысяч населения.

Географически наибольший уровень заболеваемости фиксируется в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Пермском крае. Сайт kp.ru писал, что высокая распространенность ВИЧ существует в 13 регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU