Автоэксперт оценил упрощение процедуры получения автомобильных номеров

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-31T18:17:02+03:00

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30 июля Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров. Теперь водители смогут самостоятельно заказывать и получать номерные знаки непосредственно у изготовителей этих знаков. Правда, обращаться в ГИБДД по-прежнему придется. Там нужно будет получить набор букв и цифр регистрационного знака, а уже сам номер будут изготавливать специалисты частных фирм.

Это нововведение прокомментировал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

- Такая опция может быть очень популярна у водителей, потому что это удобно: приходишь к дилеру (если у него есть такая возможность, а её надо получать, для этого надо соответствовать ряду требований), пока оформляешь автомобиль, ему сразу присваивают номер — и всё, не надо в ГАИ ездить, спрос будет, - приводит его слова RT.

ИСТОЧНИК KP.RU