Путин подписал закон об упрощении получения номеров на авто

СЕГОДНЯ 21:00 2019-07-30T21:01:15+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Поправки в этот документ изменяют порядок получения номерных знаков на машины для автовладельцев.

Теперь законом разрешено получить регистрационный знак в государственных органах. А вот изготовить его владелец сможет у производителей регистрационных госзнаков. Теперь участие в этом процессе государства не обязательно. Кроме того, запросить их можно будет без посещения подразделений МВД. для этого необходимо лишь зайти в специальный раздел на сайте "Госуслуги".

В связи с этим для подобных организаций вводится ответственность. Их могут наказать за намеренное или случайное искажение регистрационных данных, то есть самих цифр. Напомним, эта идея впервые была озвучена в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU