2019-07-30T21:01:15+03:00
Общество

Путин подписал закон об упрощении получения номеров на авто

Теперь покупать номера владелец транспортного средства сможет напрямую
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Заказать номера теперь можно онлайн, а приобрести напрямую у изготовителей.Заказать номера теперь можно онлайн, а приобрести напрямую у изготовителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Поправки в этот документ изменяют порядок получения номерных знаков на машины для автовладельцев.

Теперь законом разрешено получить регистрационный знак в государственных органах. А вот изготовить его владелец сможет у производителей регистрационных госзнаков. Теперь участие в этом процессе государства не обязательно. Кроме того, запросить их можно будет без посещения подразделений МВД. для этого необходимо лишь зайти в специальный раздел на сайте "Госуслуги".

В связи с этим для подобных организаций вводится ответственность. Их могут наказать за намеренное или случайное искажение регистрационных данных, то есть самих цифр. Напомним, эта идея впервые была озвучена в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский генерал рассказал о недостаточном сдерживании России
Курилки в аэропортах сберегут здоровье некурящих, считает Дитрих
Кандидаты от ЛДПР примут участие в выборах в Мосгордуму во всех округах столицы
Дитрих о задержках с выдачей багажа:"Шереметьево исправилось"
Генконсульство России в Одессе просит Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit
Путин внес на одобрение Госдумы конвенцию о статусе Каспия
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
В регионах России начались суды из-за массовой гибели пчел
Правитель Дубая и его бежавшая супруга делят детей в лондонском суде
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном
Большинство россиян предпочитают откладывать деньги
Шумахер идет на поправку после тяжелейшей травмы: Гонщик начал смотреть трансляции "Формулы-1"
Андрей Аршавин провел мастер-класс для юных талантов
Перестрелка в американском супермаркете: Два человека погибли, полицейский и стрелок ранены
В Карелии рождаются новые ГЭС