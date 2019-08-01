Помпео: Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по разным темам

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-01T13:26:45+03:00

При этом госсекретарь США отметил, что сотрудничество должно соответствовать американским интересам

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по различным вопросам, если это будет соответствовать американским интересам.

Он отметил, что в Бонгкоке провел подробный обмен мнениями с главой МИД Китая Ван И относительно двусторонних отношений и ситуации вокруг КНДР. "Мы готовы сотрудничать с Китаем, если это сотрудничество будет в интересах США", - написал он в «Твиттере».

Накануне, как писал сайт kp.ru, в Белом доме заявили, что 12-й раунд торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем прошел конструктивно. Там отметили, что ожидают продолжение дискуссии в начале сентября.

Как сказано в заявлении, в ходе переговоров представители двух стран обсудили вопросы прав интеллектуальной собственности, а также передачи технологий и сельское хозяйство.

ИСТОЧНИК KP.RU