В Белом доме назвали конструктивными торговые переговоры с Китаем

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-31T20:10:07+03:00

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Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем прошли конструктивно. С таким заявлением выступили в среду в Белом доме. Там отметили, что ожидают продолжение дискуссии в начале сентября.

В ходе переговоров представители США и КНР обсудили вопросы прав интеллектуальной собственности, а также передачи технологий и сельское хозяйство. В частности, Китай подтвердил свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, сказано в заявлении.

Напомним, 31 июля в Шанхае завершился 12-й раунд торговых переговоров между США и КНР. После прошлого раунда диалог зашел в тупик из-за ситуации, связанной с очередным взаимным повышением пошлин на товары.

Однако 29 июня на полях G20 в японской Осаке председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели переговоры. Там лидер Китая заявил американскому коллеге, что готов обсудить с ним основные проблемы двусторонних отношений и то, как они будут развиваться дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU