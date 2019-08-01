На фоне решения ФРС США снизить ставку доллар начал расти

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-01T14:24:29+03:00

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После решения Федерального резерва США, выполняющего в Соединённых Штатах функции Центрального банка, снизить базовую процентную ставку доллар начал дорожать по отношению к основным мировым валютам.

Так, на Московской бирже американская валюта подорожала на 0,13% по отношению к евро, до 1,1107 доллара за европейскую валюту. Курс доллара к иене поднялся до 108,73 японской валюты.

Индекс «американца» поднялся до 98,25 пункта, на 0,2%.

Но как сообщал ранее сайт kp.ru, на фоне решения ФРС США курс рубля наоборот вырос в ходе торгов на Московской бирже американская валюта подешевела на 0,13% и по состоянию на 21:25 (мск) снизился до 63,37 рубля.

Напомним, в среду, 31 июля, ФРС Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня в 2 – 2,25% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU