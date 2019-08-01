2019-08-01T14:24:29+03:00
Экономика

На фоне решения ФРС США снизить ставку доллар начал расти

«Американец» дорожает по отношению к основным мировым валютам
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Американец» дорожает по отношению к основным мировым валютам«Американец» дорожает по отношению к основным мировым валютамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После решения Федерального резерва США, выполняющего в Соединённых Штатах функции Центрального банка, снизить базовую процентную ставку доллар начал дорожать по отношению к основным мировым валютам.

Так, на Московской бирже американская валюта подорожала на 0,13% по отношению к евро, до 1,1107 доллара за европейскую валюту. Курс доллара к иене поднялся до 108,73 японской валюты.

Индекс «американца» поднялся до 98,25 пункта, на 0,2%.

Но как сообщал ранее сайт kp.ru, на фоне решения ФРС США курс рубля наоборот вырос в ходе торгов на Московской бирже американская валюта подешевела на 0,13% и по состоянию на 21:25 (мск) снизился до 63,37 рубля.

Напомним, в среду, 31 июля, ФРС Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до уровня в 2 – 2,25% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян
Российские инженеры запатентовали модульное стрелковое оружие
Посольство Ватикана опровергло информацию о визите Папы Римского в Россию на 9 мая
МВД предложило новые льготы для украинцев при получении российского паспорта
Минобороны увеличит выплаты контрактникам на 50%
С 1 августа в России можно будет получить образовательный кредит
Власти Британии выделят дополнительно более $2,6 млрд на подготовку страны к Brexit
В России появился новый класс заемщиков - «маргиналы»
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо не будут соперничать за "Оскар"
Помпео: Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по разным темам
Гражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода
Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров не меньше 20 раз в сутки
МЧС: лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии