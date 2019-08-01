Меган Маркл выпустит собственную благотворительную коллекцию одежды

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-01T17:19:54+03:00

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Сегодня, 1 августа, супруга принца Гарри – Меган Маркл объявила о намерении создать собственную коллекцию женской одежды для офиса. Сделано это будет в качестве благотворительного проекта, все вырученные средства пойдут организации Smart Works, помогающей женщинам в тяжелой финансовой ситуации находить работу.

Коллекцию Меган будет разрабатывать при участии больших брендов Marks & Spencer, John Lewis & Partners и Jigsaw, а также своей подруги-дизайнера Миши Ноны, когда-то познакомившей ее с принцем.

Герцогиня Сассекская уже объявила что благотворительная коллекция выйдет уже осенью этого года. Кроме того, фотографии некоторых из вещей она опубликовала в своем инстаграме, поблагодарив всех участвующих в кампании и сообщив что была «тронута впечатляющей работой организации»

ИСТОЧНИК KP.RU