2019-08-01T17:31:11+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали ужесточение визовых требований со стороны Финляндии

С 1 сентября значительно расширится список документов для получения "финского шенгена".
Елена АКИМОВА
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В Госдуме призвали не драматизировать по поводу изменения правил получения "финской визы"В Госдуме призвали не драматизировать по поводу изменения правил получения "финской визы"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме объяснили вероятные причины ужесточения правил получении финских виз для россиян. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов призвал не драматизировать ситуацию.

- Российко-финские отношения динамично развиваются, наши соотечественники активно посещают Финляндию, и видимых причин для осложнения ситуации нет, - комментирует ФАН депутат.

Предполагаю, что расширение списка документов для получения "финского шенгена" в первую очередь обусловлено требованиями Евросоюза по приведению оформления шенгенских виз к единому порядку. Хотя, конечно, не исключено желание наших европейских соседей отслеживать перемещения граждан России внутри Евросоюза. Ведь, получая шенген в финских визовых центрах, многие россияне затем путешествуют по всей Европе, чему можно только порадоваться.

Напомним, что сейчас для получения шенгенской визы в посольстве или консульствах Финляндии гражданам России достаточно предоставить минимальный пакет документов: загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис и копию паспорта РФ.

С осени к этому списку добавится ещё ряд документов, в том числе: справка с места работы с предоставлением справки о доходах, выписки из банка за последние три года, подробная расшифровка маршрута и т.д. Информация о нововведении размещена на официальном сайте Министерства иностранных дел Финляндии. Правда, о причинах изменений там умалчивается.

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Теперь, чтобы получить заветный шенген, придется принести еще и справку о доходах, билеты на проезд, а также подтверждение брони в отеле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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