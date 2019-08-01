2019-08-01T15:04:20+03:00
В мире

МИД Финляндии надеется, что ужесточение визовых требований не отпугнет туристов-россиян

Нововведения вступят в силу с 1 сентября
Арина СУВОРОВА
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Только за 2018 год 87% всех заявлений о выдаче финской шенгенской визы были из России.Только за 2018 год 87% всех заявлений о выдаче финской шенгенской визы были из России.Фото: REUTERS
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Теперь при подаче документов на получение шенгенской визы в Финляндии российские туристы должны будут предоставить полный пакет документов. Сейчас этот список значительно меньше и не столь обременителен. Необходима заполненная и подписанная анкета, заграничный паспорт, копия внутреннего паспорта, пара фотографий, медицинский страховой полис и квитанция об оплате визового сбора. Дополнительные документы требовались в исключительных случаях.

С 1 сентября к этому списку добавятся билеты, подтверждение о бронировании отеля, а еще план передвижения по стране. Также туристу придется доказать в визовом центре свою финансовую состоятельность и предоставить или выписку о наличии денежных средств на банковском счету, или справку с места работы с информацией о зарплате.

В МИД Финляндии уже выразили надежду, что россияне не испугаются новых правил, и количество российских туристов не уменьшится. Ведь только за 2018 год 87% всех заявлений о выдаче финской шенгенской визы были из России. В течение прошлого года Хельсинки выдали россиянам почти 670 тысяч шенгенских виз, в то время как в других европейских государствах — около 100 тысяч.

А тем временем, правительство Шри-Ланки ввели бесплатную визу для граждан России и путешественников из 47 стран — США, Британии, Норвегии, Дании, Швеции, Индии и многих других. С 1 августа бесплатные визы будут выдавать на полгода — до 1 февраля 2020 года.

На такие беспрецедентные меры власти Шри-Ланки пошли из-за резкого снижения числа туристов, которые было связано с участившимися терактами. За последние месяцы на острове произошло восемь 8 взрывов, погибли 253 человека, в том числе туристы из 35 стран. Россиян среди них не оказалось.

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Теперь, чтобы получить заветный шенген, придется принести еще и справку о доходах, билеты на проезд, а также подтверждение брони в отеле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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