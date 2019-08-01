Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 18:25 2019-08-01T18:25:31+03:00

20 лет назад его купили всего за один фунт

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Первая книга о Гарри Поттере ушла с молотка за 28,5 тысяч фунтов (35 тысяч долларов), передает Sky news. Аукцион проходил 31 июля, в день рождения Джоан Роулинг, автора культовой саги.

Речь идет о книге «Гарри Поттер и философский камень». Она была выпущена в 1997 году в 500 экземплярах. Один из экземпляров приобрел житель Лондона, который пожелал остаться неизвестным. Тогда это стоило ему всего один фунт. Кто бы мог подумать, что через 20 лет цена книга возрастет в 28 тысяч раз.

- Я не могу поверить в это. Я надеялся на такой результат, хотя на самом деле никогда не верил в то, что моя книга достигнет этой цены, - расчувствовался 54-летний пенсионер.

Примечательно, что книга содержит несколько ошибок и опечаток. Например, в слове «философский» на обратной стороне обложки пропущена вторая буква «о». А на 53-й странице книги два раза подряд повторяется словосочетание «волшебная палочка».

ИСТОЧНИК KP.RU