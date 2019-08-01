Основатель Amazon заработал на акциях своей компании почти два миллиарда долларов

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-01T18:43:14+03:00

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В конце июля глава крупнейшего интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос продал почти 1 млн. акций своей компании на общую сумму 1,84 миллиарда долларов. По информации Forbes, это позволило ему заработать 1,4 млрд. долларов, которые у него остались после уплаты налогов.

Джефф Безос продавал акции своей компании в период с 29 по 31 июля. Ранее он реализовал ценные бумаги Amazon в октябре 2018 года.

Как сообщают «Известия», в прошлом году состояние Безоса превысило $150 млрд, что позволило ему занять статус самого богатого человека в мире. И даже развод с женой в январе 2019-го, который стоил ему 19,7 млн акций своей компании или 39 млрд долларов, не лишил его этого статуса.

Джефф Безос по-прежнему является лидером в списке миллиардеров, составленном Bloomberg, с показателем 117 млрд долларов.

15 июля сообщалось, что Безос впервые вышел в свет с новой подругой Лорен Санчес. Ради нее глава Amazon развелся с женой, с которой прожил 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU