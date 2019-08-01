2019-08-01T20:14:02+03:00
Политика

Украинский беспилотник сбросил гранату на позиции ДНР

Пострадали трое военнослужащих Народной милиции республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский беспилотник нанес удар по позициям ДНРУкраинский беспилотник нанес удар по позициям ДНРФото: Михаил ФРОЛОВ
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Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил гранату на позиции войск Донецкой народной республики. В результате атаки ранения получили трое военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили в управлении ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 1 августа, около 14:05 в районе села Октябрь. Управляемый украинской армией беспилотник произвел сброс гранаты ВОГ-17 на позиции донбассовцев.

"В результате разрыва боеприпаса получили ранение трое наших защитников", - сообщили в управлении Нацполиции.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Силовики уничтожили дрон, но через полчаса в том же районе появился второй летательный аппарат. Он также был подбит и упал на подконтрольной Киеву территории. Произошло возгорание сухой травы, на данный момент пожар продолжается, передает ДАН.

Сайт kp.ru писал, что в ночь на 21 июля в Донбассе вступило в силу новое летнее перемирие. Украинская сторона соблюдала его менее суток, и уже на следующий день был зафиксирован обстрел Первомайска из гранатометов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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