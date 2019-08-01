Ученые нашли кишечные бактерии, которые способствуют похуданию

СЕГОДНЯ 20:28 2019-08-01T20:28:13+03:00

По мнению исследователей, склонность к лишнему весу зависит от количества данных микроорганизмов

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Ученые из Юты выявили класс кишечных бактерий, которые способствуют борьбе с лишним весом. Микроорганизмы носят научное название Clostridia и являются частью естественной кишечной экосистемы млекопитающих.

Исследователи делятся, что «клостридии» блокируют всасывание жира в кишечник.

Гипотезу специалисты проверили на мышах. Оказалось, если количество «клостридий» снижается, то грызуны начинают набирать лишние граммы и перестают быть стройными и подтянутыми, сообщает Пятый канал.

«Эксперименты на мышах показали, что у грызунов с ослабленным иммунитетом, а также у старых и больных особей уменьшается доля клостридий в кишечном микробиоме», — пояснили биологи из Университета штата Юта.

Исследователи уверены, что их находка сможет решит вопрос ожирения, который стоит перед человечеством. Ведь лишним весом сегодня страдают очень много людей самого разного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU