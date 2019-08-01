1 Авг. 23:27 2019-08-01T23:27:18+03:00

В Сургуте мужчина зарезал полицейского, который пытался его задержать Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Сургуте неизвестный мужчина оказал сопротивление при задержании. Он напал на двух сотрудников полиции с ножом. В итоге один из стражей правопорядка скончался, второй получил ножевые ранения, сам нападавший застрелен.

Полицейские выехали на выезд после того, как вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин.

- Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго, - рассказал источник ТАСС.

Он также отметил, что раненый полицейский из табельного оружия застрелил нападавшего. Семье погибшего полицейского обещали оказать помощь.

- Личный состав УМВД России по ХМАО - Югре выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана необходимая помощь, - заключили в пресс-службе.

Напомним, что в Сургуте несколькими годами ранее неизвестный с ножом напал на толпу прохожих. Семь человек получили ранения. Позже выяснилось, что резню устроил 19-летний сын радикального исламиста, уроженец Дагестана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723583" frameborder="0"></iframe> В Сургуте вооруженный ножом мужчина напал на экипаж ППС.

ИСТОЧНИК KP.RU