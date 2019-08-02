Россияне стали меньше доверять телевидению

СЕГОДНЯ 03:47 2019-08-02T03:47:13+03:00

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Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается. Сейчас, согласно данным исследования, которое провели специалисты «Левада-центра», 72% жителей страны используют его как основной источник информации. На втором месте с 34% расположились социальные сети, а на третьем интернет, набрав 32% голосов.

При этом, 72% населения ежедневно или несколько раз в неделю пользуется интернетом. К примеру, в 2001 году их число составляло 2-3%. Около 56% процентов россиян ежедневно, практически каждый день или несколько раз в неделю заходят в социальные сети, порядка 36% заявили, что никогда не пользовались соцсетями. Еще 24% никогда не заходили в интернет. А вот мессенджерами пользуются больше половины россиян, 62%.

Опрос показал, что 46% респондентов используют интернет или приложения на телефоне, чтобы воспользоваться мобильным банком, еще 28% через всемирную сеть вызывают такси. 25% опрошенным интернет нужен чтобы пользоваться навигационными картами, а 21% делает покупки в онлайн-магазинах. В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU