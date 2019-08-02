СЕГОДНЯ 05:23 2019-08-02T05:23:48+03:00

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 36 миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В России совокупное состояние богатейших людей страны за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов. Рейтинг миллиардеров опубликовал Bloomberg. В этом списке не только россияне, но и жители других стран. Общее число таких людей– 500, 22 из них россияне.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Самым богатым россиянином оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние, как сообщает «РИА Новости» увеличилось на 5,71 миллиарда долларов, и составляет сейчас 25,1 миллиарда. На втором месте находится Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля». Он стал богаче на 3,29 миллиарда долларов, достигнув 22,9 миллиарда. Третью строчку занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,1 миллиарда долларов, за год он прибавил 3,27 миллиарда.

На четвертом месте владелец «Северстали» Алексей Мордашов с 19,6 миллиардов долларов, прирост составил 2,11 миллиарда. Замыкают пятерку совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние составляет и 18,6 миллиарда. Он стал богаче на 2,53 миллиарда долларов.

Роман Абрамович занимает восьмое место в списке, его состояние выросло на 1,43 миллиарда долларов, до 15,6 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU