В Подмосковье мужчину расстреляли из травматического пистолета ради ящика вишни

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-02T10:35:28+03:00

Пострадавший был доставлен в больницу с ранением правого предплечья

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Двое неизвестных расстреляли из травматического пистолета продавца одной из местных палаток фруктов и овощей в городе Щелково Московской области, пытаясь открыто похитить у него ящик с вишней. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

В результате инцидент мужчина был доставлен в ГБУЗ Московской области «Щелковская РБ № 2» с ранением правого предплечья. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личности правонарушителей. Ими оказались ранее судимые, неработающие россияне 1983 и 1989 года рождения.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Кировском районе Кемерова вечером 29 июля неизвестные устроили стрельбу по вагону трамвая. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU