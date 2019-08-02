В Подмосковье мужчину расстреляли из травматического пистолета ради ящика вишни
Двое неизвестных расстреляли из травматического пистолета продавца одной из местных палаток фруктов и овощей в городе Щелково Московской области, пытаясь открыто похитить у него ящик с вишней. Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.
В результате инцидент мужчина был доставлен в ГБУЗ Московской области «Щелковская РБ № 2» с ранением правого предплечья. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавший отказался.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личности правонарушителей. Ими оказались ранее судимые, неработающие россияне 1983 и 1989 года рождения.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Кировском районе Кемерова вечером 29 июля неизвестные устроили стрельбу по вагону трамвая. В результате инцидента никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU