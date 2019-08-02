Июль 2019 года стал самым холодным в Москве за текущее столетие

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-02T15:46:24+03:00

Однако за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных

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Июль текущего года стал самым холодным июлем XXI века в Москве. При этом за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных.

В столичных метеостанциях отмечается, что среднемесячная температура в июле была ниже нормы на 1,5-1,8 градуса и составила всего 16,7 градуса. В июне текущего года этот показатель составил 19,6 градуса. При этом местные метеорологи сравнили минувший июль по аномалии с 1965 и 1979 годами, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Гидрометцетре рассказали, какой будет погода в текущем августе. Как обещают синоптики, начало последнего месяца лета не порадует россиян хорошей погодой. Отмечается, что в начале августа будет холоднее обычного в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU