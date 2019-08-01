2019-08-01T09:57:33+03:00
Общество

В Гидрометцетре рассказали, какой будет погода в августе

Как обещают синоптики, начало последнего месяца лета не порадует россиян хорошей погодой
Марина ВЕНЦОВА
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В Гидрометцетре рассказали, какой будет погода в августеВ Гидрометцетре рассказали, какой будет погода в августеФото: Евгения ГУСЕВА
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Аномальной холодный август обещают жителям России синоптики. Как отметил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко, в начале месяца будет холоднее обычного в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа нашей страны. Затем, по его словам, температура вернется к средним многолетним значениям.

Так, например, в начале августа норма дневной температуры для Москвы должна составлять плюс 24 градуса, в ночное время суток - плюс 15 градусов. В конце месяца днем обычно бывает 19 градусов выше ноля, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы, пишет «Российская газета».

Также температура воздуха в августе ниже нормы ожидается в Приволжском федеральном округе. На юге европейской территории России температура августа будет по данным синоптиков близкой к норме.

Теплее обычного предполагается:

- на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа;

- в Сибирском федеральном округе;

- Ханты-Мансийского автономного округа;

- в Бурятии;

- Забайкальском крае;

- Приморье.

Синоптики обещают в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края условия, близкие к обычным.

Сайт kp.ru писал, что 1 августа 2019 года погода в Москве будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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