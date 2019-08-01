В Гидрометцетре рассказали, какой будет погода в августе
Аномальной холодный август обещают жителям России синоптики. Как отметил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко, в начале месяца будет холоднее обычного в Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа нашей страны. Затем, по его словам, температура вернется к средним многолетним значениям.
Так, например, в начале августа норма дневной температуры для Москвы должна составлять плюс 24 градуса, в ночное время суток - плюс 15 градусов. В конце месяца днем обычно бывает 19 градусов выше ноля, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы, пишет «Российская газета».
Также температура воздуха в августе ниже нормы ожидается в Приволжском федеральном округе. На юге европейской территории России температура августа будет по данным синоптиков близкой к норме.
Теплее обычного предполагается:
- на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа;
- в Сибирском федеральном округе;
- Ханты-Мансийского автономного округа;
- в Бурятии;
- Забайкальском крае;
- Приморье.
Синоптики обещают в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края условия, близкие к обычным.
Сайт kp.ru писал, что 1 августа 2019 года погода в Москве будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU