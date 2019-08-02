Полиция советует гражданам воздержаться от участия в несогласованой акции 3 августа в Москве

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-02T18:08:00+03:00

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Московская полиция советует москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в несанкционированной акции 3 августа.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили об опасности участия в несанкционированных публичных мероприятиях, где возрастает риск провокаций, и напомнили об ответственности, которая в соответствии с законом грозит организаторам и участникам.

«Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом (…) в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее в МВД сообщили, что поступила информация о возможных провокациях на митинге 3 августа, но в ведомстве заявили, что к ним готово и сотрудники обещают оперативно реагировать на правонарушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723741" frameborder="0"></iframe> Москвичи против беспорядков.Беспорядки в Москве случились 27 июля. Провокаторы вывели на несанкционированный митинг 3,5 тысячи человек. В центре столицы бунтари устроили драки с полицией, они перекрыли Садовое кольцо. Корреспондент «КП» опросила москвичей: «Поддерживают ли они несанкционированные акции в столице?» Реакцию горожан вы можете увидеть сами.

ИСТОЧНИК KP.RU