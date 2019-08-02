2019-08-02T18:08:00+03:00
Общество

Полиция советует гражданам воздержаться от участия в несогласованой акции 3 августа в Москве

МВД предупреждает об опасности провокаций на несанкционированном митинге
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Прошлая акция закончилась задержаниямиПрошлая акция закончилась задержаниямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Московская полиция советует москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в несанкционированной акции 3 августа.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили об опасности участия в несанкционированных публичных мероприятиях, где возрастает риск провокаций, и напомнили об ответственности, которая в соответствии с законом грозит организаторам и участникам.

«Напоминаем, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом (…) в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее в МВД сообщили, что поступила информация о возможных провокациях на митинге 3 августа, но в ведомстве заявили, что к ним готово и сотрудники обещают оперативно реагировать на правонарушения.

Москвичи против беспорядков.Беспорядки в Москве случились 27 июля. Провокаторы вывели на несанкционированный митинг 3,5 тысячи человек. В центре столицы бунтари устроили драки с полицией, они перекрыли Садовое кольцо. Корреспондент «КП» опросила москвичей: «Поддерживают ли они несанкционированные акции в столице?» Реакцию горожан вы можете увидеть сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банковские мошенники обманули секретаря посольства Италии в Москве на 170 тысяч рублей
Индийский штат Джамму и Кашмир попросил туристов уехать из-за террористической угрозы
За сутки Минобороны потушило 60 очагов лесных пожаров в Сибири
Кучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения использовать в фильмах полицейскую форму
Сеул исключил Японию из «белого списка» торговых партнеров
В новых парашютах для «Ратника» десантники смогут вести бой в воздухе
В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности
Кокорин и Мамаев подали на УДО
Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасности
В НАТО отказались включать турецкие С - 400 в единую систему ПРО
МИД РФ предупредил российских туристов об аномальной жаре в Греции
В Швеции создали лицензию на попрошайничество
Рябков: НАТО дискредитирует себя заявлением о ДРСМД
У берегов острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1
Июль 2019 года стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Трамп призвал РФ и Китай договориться о контроле над вооружениями
Ученые Тюменского госуниверситета вместе с коллегами из РАН активизируют исследования в сфере добычи нефти и газа
Рябков: Путин и Трамп не обсуждали Украину во время последнего телефонного разговора
Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями
Меган Маркл и принц Гарри объяснили почему отписались ото всех в Instagram
Вашингтон призвал Москву и Пекин участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями
«Туполев» готовит свою замену для Ан-12
МЧС: Скорость распространения лесных пожаров в Сибири уменьшилась в пять раз
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом американской власти