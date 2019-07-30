"Мероприятие незаконно": Полиция готова к провокациям на акции 3 августа в Москве

СЕГОДНЯ 21:59 2019-07-30T21:59:13+03:00

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В МВД поступила информация о возможных провокациях на несогласованном митинге 3 августа в Москве. И ведомство к ним готово, его сотрудники обещают оперативно реагировать на правонарушения.

"В связи с поступающей информацией о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и провокациях (в частности, возможно использование аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и т. д.) ГУ МВД России по Москве предупреждает его [митинга] организаторов и возможных участников о необходимости соблюдения закона", - сообщили ТАСС в полиции.

Силовики обещают предпринять "все необходимые меры" для обеспечения безопасности граждан. В МВД подчеркнули, что уведомлений о проведении акции в органы власти не поступало, а значит оно незаконно.

"Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем", - добавили в пресс-службе ведомства.

Прошлая акция в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму состоялась 27 июля. По ее итогам Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

ИСТОЧНИК KP.RU