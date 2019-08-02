СЕГОДНЯ 20:27 2019-08-02T20:38:53+03:00

Минск и Москва готовы подписать документ по отмене роуминга в начале сентября этого года Фото: REUTERS

В ФАС РФ подчеркнули, что "не видят предпосылок, чтобы эти сроки не исполнить"

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Министр связи и информатизации республики Константин Шульган заявил, что Минск и Москва готовы подписать дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября текущего года.

В ФАС РФ подчеркнули, что "не видят предпосылок, чтобы эти сроки не исполнить".

- В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать. Условно говоря, конечный срок - это начало сентября, - подчеркнул Шульган, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин пригласил белорусского главу Александра Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Торжественные мероприятия состоятся в 2020 году. Посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что белорусы "особо почитают" историю подвига советских солдат в годы Великой Отечественной, за что надо сказать "спасибо" руководству страны.

ИСТОЧНИК KP.RU