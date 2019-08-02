2019-08-02T20:38:53+03:00
Политика

Минск и Москва готовы подписать документ по отмене роуминга в начале сентября этого года

В ФАС РФ подчеркнули, что "не видят предпосылок, чтобы эти сроки не исполнить"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Минск и Москва готовы подписать документ по отмене роуминга в начале сентября этого годаМинск и Москва готовы подписать документ по отмене роуминга в начале сентября этого годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр связи и информатизации республики Константин Шульган заявил, что Минск и Москва готовы подписать дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России в начале сентября текущего года.

В ФАС РФ подчеркнули, что "не видят предпосылок, чтобы эти сроки не исполнить".

- В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать. Условно говоря, конечный срок - это начало сентября, - подчеркнул Шульган, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин пригласил белорусского главу Александра Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Торжественные мероприятия состоятся в 2020 году. Посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что белорусы "особо почитают" историю подвига советских солдат в годы Великой Отечественной, за что надо сказать "спасибо" руководству страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года
СК: Среди задержанных на акции 27 июля выявлено более 130 уклонистов
Путин подписал закон, который упростит выдачу украинцам вида на жительство в России
В подмосковном Одинцова локализовали крупный пожар на мебельной фабрике
В Киеве получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Правительство Москвы согласовало митинги на 10 и 11 августа на проспекте Сахарова
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве
Топ-менеджера фирмы, которая разрабатывает системы безопасности для банков, обокрали на полмиллиона рублей
Банковские мошенники обманули секретаря посольства Италии в Москве на 170 тысяч рублей
Индийский штат Джамму и Кашмир попросил туристов уехать из-за террористической угрозы
За сутки Минобороны потушило 60 очагов лесных пожаров в Сибири
Полиция советует гражданам воздержаться от участия в несогласованой акции 3 августа в Москве
Кучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения на использование в фильмах полицейской формы