Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-01T17:21:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на празднование 75-летия со Дня Победы, которое состоится в Москве в 2020 году. Об этом сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Мы знаем, что президент России Владимир Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение к участию в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне", - сказал дипломат во время памятной церемонии по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны.

По его словам, белорусы "особо почитают" историю подвига советских солдат в годы Великой Отечественной, за что надо сказать "спасибо" руководству страны, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, поскольку отмечалась не юбилейная дата, а 74-летие. Кроме того, глава государства не мог пропустить торжества у себя на родине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707699" frameborder="0"></iframe> Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU