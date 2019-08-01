Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на празднование 75-летия со Дня Победы, которое состоится в Москве в 2020 году. Об этом сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
"Мы знаем, что президент России Владимир Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение к участию в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне", - сказал дипломат во время памятной церемонии по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны.
По его словам, белорусы "особо почитают" историю подвига советских солдат в годы Великой Отечественной, за что надо сказать "спасибо" руководству страны, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что в 2019 году Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, поскольку отмечалась не юбилейная дата, а 74-летие. Кроме того, глава государства не мог пропустить торжества у себя на родине.
Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU