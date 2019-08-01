2019-08-01T17:21:33+03:00
Политика

Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы

Торжественные мероприятия состоятся в 2020 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо)Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо)Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на празднование 75-летия со Дня Победы, которое состоится в Москве в 2020 году. Об этом сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Мы знаем, что президент России Владимир Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение к участию в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне", - сказал дипломат во время памятной церемонии по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны.

По его словам, белорусы "особо почитают" историю подвига советских солдат в годы Великой Отечественной, за что надо сказать "спасибо" руководству страны, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, поскольку отмечалась не юбилейная дата, а 74-летие. Кроме того, глава государства не мог пропустить торжества у себя на родине.

Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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