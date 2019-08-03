Известный русский француз получил паспорт РФ

СЕГОДНЯ 04:27 2019-08-03T04:27:28+03:00

Кирилл Арнштам переехал в Европу в детстве, но сохранил духовную связь с родиной

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Почетный даритель Дома русского зарубежья, известный художник-иллюстратор Кирилл Арнштам, переехавший больше с родителями в Европу в 1921 году, получил российский паспорт. Документ ему вручил временный поверенный в делах России во Франции Артем Студенников.

Во время вручения документа представитель Росси отметил, что страна видит в этом восстановление исторической справедливости. Он также поздравил художника с юбилеем. В январе этого года Арнштаму исполнилось 100 лет.

- Он всегда хранил в своем сердце негасимую любовь к Родине. Лишь в конце 80-х годов он смог вновь побывать там, приехав туристом в Ленинград. Но все годы жизни за рубежом Кирилл Арнштам сохранил духовную связь с Россией, вносил весомый вклад в популяризацию русской культуры за рубежом, способствовал возвращению в Россию культурных ценностей, - пишет на своей странице в Facebook посольство России во Франции.

В 2011 году Арнштам стал лауреатом Медали имени Михаила Александровича Чехова, которую присуждают за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства

ИСТОЧНИК KP.RU