Песня группы Metallica помогла женщине спастись от пумы

Жительница канадской провинции Британская Колумбия пошла на прогулку с собакой в лес недалеко от города Данкан, как делала это не раз. В какой-то момент Ди Галлант заметила крадущуюся пуму.

Сначала она даже не испугалась и начала снимать дикую кошку, размахивая руками и крича, чтобы та уходила. Однако животное не убегало обратно в лес, а напротив подходило все ближе и ближе.

- Я перестала снимать, открыла проигрыватель и нашла там песню Metallica Don’t Tread on Me, - вспоминает Галлант. - По-моему, она идеально подходила для этого случая: передает мысль, которую я хочу донести, и при этом звучит довольно угрожающе.

Как сообщает Global Television Network, при звуках музыки пума бросилась наутек. Возвращаясь домой, женщина решила громко разговаривать со своим псом и идти посередине дороги, чтобы избежать новой встречи с пумой. Хищное животное на пути домой им не попалось.

Жительница Канады случайно наткнулась на пуму в лесу.I was out hiking when I noticed this cougar stalking me. it wasn t afraid at all just kept staring at me. I started to play a Metallica on my iTunes and that s how I finally scared it off.