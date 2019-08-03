СЕГОДНЯ 06:27 2019-08-03T06:28:25+03:00

В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего в момент возгорания в салоне было 37 человек

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В Турции в провинциальном Балыкесире загорелся автобус с 37 пассажирами. В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения. Среди погибших один ребенок. Местные власти сообщают, что пожар случился из-за неисправной кофемашины.

Всех пострадавших при возгорания незамедлительно госпитализировали, а водителя задержали. По предварительным данным, причиной смерти пяти человек стало отравление токсичными испарениями.

Мэр города, как сообщает местное издание Hurriyet, рассказал, что после возгорания водитель остановил автобус и попросил пассажиров покинуть салон, но началась паника и давка. Сам водитель говорил, что после открытия дверей салон быстро окутало огнем. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники полиции разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Они также устанавливают личности погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU