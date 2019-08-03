В Турции пять человек погибли при пожаре в автобусе
В Турции в провинциальном Балыкесире загорелся автобус с 37 пассажирами. В результате случившегося погибли не менее пяти человек, еще 15 получили ранения. Среди погибших один ребенок. Местные власти сообщают, что пожар случился из-за неисправной кофемашины.
Всех пострадавших при возгорания незамедлительно госпитализировали, а водителя задержали. По предварительным данным, причиной смерти пяти человек стало отравление токсичными испарениями.
Мэр города, как сообщает местное издание Hurriyet, рассказал, что после возгорания водитель остановил автобус и попросил пассажиров покинуть салон, но началась паника и давка. Сам водитель говорил, что после открытия дверей салон быстро окутало огнем. Пострадавших госпитализировали.
Сотрудники полиции разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Они также устанавливают личности погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU