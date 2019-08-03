Погода в Москве на 3 августа 2019 года: небольшой дождь и до 18 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-03T07:13:19+03:00

Погода в Москве на 3 августа 2019 года ожидается облачная с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 3 августа 2019

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Погода в Москве на 3 августа 2019 года ожидается облачная с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь. Днем температура в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сайт kp.ru писал, что по прогнозам синоптиков начало августа не порадует население России хорошей погодой. В начале последнего месяца лета норма дневной температуры для столицы должна составлять плюс 24 градуса, в ночное время суток - плюс 15 градусов. В конце месяца днем обычно бывает 19 градусов выше ноля, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, в Москве будет холоднее нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU