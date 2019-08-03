СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-03T10:39:06+03:00

В США озвучили сумму расходов на расследование Мюллера по "российскому вмешательству" Фото: REUTERS

Около половины всех денег выделялось самому спецпрокурору, другую часть передали в его офис

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Американский минюст заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" в выборы президента США стоило около 32 миллионов долларов.

Около половины всех денег выделялось самому спецпрокурору, другую часть передали в его офис.

В конце прошлого года стало известно, что работа команды Мюллера за полтора года обошлась в 25 миллионов долларов. Речь идет о двух линиях расходов, которые направлялись на расследование, занявшее два года. Около 16 миллионов выделялось конкретно Мюллеру, другая половина - его офису, сообщает "РИА-Новости.

За последние шесть месяцев были израсходованы 4,1 миллиона долларов на поддержание работы офиса и персонал, из тех денег, которые были выделены непосредственно Мюллеру.

В сумме прямые и непрямые расходы за последние 6 месяцев работы команды спецпрокурора составили 6,5 миллиона долларов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года в США опубликовали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование не смогло установить, имело ли место создание препятствий правосудию со стороны Дональда Трампа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707317" frameborder="0"></iframe> Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.

ИСТОЧНИК KP.RU