В США озвучили сумму расходов на расследование Мюллера по "российскому вмешательству"
Американский минюст заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" в выборы президента США стоило около 32 миллионов долларов.
Около половины всех денег выделялось самому спецпрокурору, другую часть передали в его офис.
В конце прошлого года стало известно, что работа команды Мюллера за полтора года обошлась в 25 миллионов долларов. Речь идет о двух линиях расходов, которые направлялись на расследование, занявшее два года. Около 16 миллионов выделялось конкретно Мюллеру, другая половина - его офису, сообщает "РИА-Новости.
За последние шесть месяцев были израсходованы 4,1 миллиона долларов на поддержание работы офиса и персонал, из тех денег, которые были выделены непосредственно Мюллеру.
В сумме прямые и непрямые расходы за последние 6 месяцев работы команды спецпрокурора составили 6,5 миллиона долларов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года в США опубликовали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование не смогло установить, имело ли место создание препятствий правосудию со стороны Дональда Трампа.
Новая редакция доклада спецпрокурора Мюллера.
ИСТОЧНИК KP.RU