СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-03T17:58:43+03:00

Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области

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Авиация Министерства обороны России с 1 по 3 августа текущего года затушила более 450 тысяч гектаров из 1 миллиона 100 тысяч общей площади зоны неконтролируемого распространения огня. Как сообщили в субботу в пресс-службе ведомства, 116 крупных лесных пожаров ликвидировано в Красноярском крае и Иркутской области.

"3 августа сего года самолеты Ил-76 ВТА совершили 24 вылета, выполнив сброс свыше 1000 тонн воды, - говорится в сообщении. - Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 60 вылетов, сбросив более 600 тонн воды на 32 очага открытого возгорания".

Как добавили в пресс-службе, благодаря применению авиации Минобороны России удалось в пять раз снизить скорость распространения огня. Кроме того, использование самолетов и вертолетов позволило ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, а также улучшить общую экологическую обстановку в регионе.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири предложил оказать президент США Дональд Трамп.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723873" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны России ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU