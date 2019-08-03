Зеленский рассчитывает в августе на встречу представителей МИД стран нормандского формата

СЕГОДНЯ 22:02 2019-08-03T22:07:54+03:00

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Встреча представителей на уровне Министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью. Такое мнение высказал в субботу президент Украины Владимир Зеленский.

«В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел - во Франции, - сказал он в интервью газете «Коммерсант». - А там сам бог велел в сентябре». По словам Зеленского, «тянуть некуда». «У нас люди гибнут», - подчеркнул он.

Кроме того, украинский лидер прокомментировал решение российских властей упростить процедуру предоставления гражданства России. Зеленский считает, что такое решение является неправильным и незаконным.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 7 июля, украинский лидер на своей странице в фейсбуке выложил видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории в Минске и обсудить «чей Крым, кого там нет в Донбассе".

ИСТОЧНИК KP.RU