2019-08-04T00:31:52+03:00
В мире

Жена посла США в России раскритиковала работу журналистов CNN

Мэри Кэй Хантсман возмутил репортаж об их с мужем «прощальном турне»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Жена посла США в России раскритиковала работу журналистов CNNЖена посла США в России раскритиковала работу журналистов CNNФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман критично отреагировала на репортаж журналистов телеканала CNN о ее с мужем якобы «прощальном турне». Она назвала материал «непорядочным» и посвятила этому пост в Instagram.

Журналисты CNN ссылаясь на собственные источники в администрации президента США Дональда Трампа, сообщили, что глава Белого дома обсудил с президентом России Владимиром Путиным необходимость назначить нового посла. В репортаже говорилось, что посол и его жена последние несколько месяцев находятся в «прощальном турне». А в качестве одного из доказательств журналисты продемонстрировали посты из Instagram Мэри Кэй Хантсман с фотографиями достопримечательностей Москвы.

- Я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать совершенно выдуманные телеканалом CNN заявления о нашем скором отъезде и некоем «прощальном турне». Мы даже еще не заявили о своем отъезде, объявление об этом последует в скором времени. Но ваш репортаж, где приводятся слова неназванного источника, был непорядочным, - написала Мэри Кэй Хантсман.

Она также отметила, что работа в России оказалась сложной из-за того, что многим коллегам ее мужа пришлось уехать из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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