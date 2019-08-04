В дагестанском селе Гимры нашли девять самодельных бомб

СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-04T05:08:41+03:00

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В небольшом селе Дагестана Гимры сотрудники правоохранительных органов обнаружили девять самодельных бомб. Опасная находка была сделана на северо- восточной окраине населенного пункта в заброшенном здании. Общий вес взрывных устройств составил порядка 90 килограммов.

- На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять самодельных взрывных устройств, - сообщили в пресс- службе ФСБ по республике Дагестан ТАСС.

Сотрудники федеральной службы безопасности уточнили, что бомбы состояли из труб, которые были наполнены смесью аммиачной селитры, алюминиевой пудры. Также отмечается, что они были начинены кусками арматуры. Силовики уничтожили взрывные устройства. А по факту обнаружения бомб проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU