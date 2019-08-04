2019-08-04T21:21:45+03:00
В мире

В Британии опасаются вторжения "сверхтихих" российских подлодок

Местные СМИ сообщили, что новые субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут представлять угрозу для безопасности Великобритании
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Британии опасаются вторжения "сверхтихих" российских подлодокВ Британии опасаются вторжения "сверхтихих" российских подлодокФото: REUTERS
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СМИ Великобритании завили, что российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» могут оказаться невидимыми для британских Военно-морских сил.

Издание The Daily Telegraph сообщило, что новые субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут представлять угрозу для безопасности Королевства.

- Новый глава ВМС Великобритании должен будет обеспечить стране надежную подводную оборону. Нам необходимо делать то, что мы уже делаем, на более высоком уровне, - подчеркнул источник издания в ВС Королевства.

Более того, британские СМИ уверены в том, что российские подлодки могут следить за перемещением британского флота и подключаться к коммуникационным кабелям под водой. В издании было подчеркнуто, что благодаря прошлым исследованиям РФ способна производить новый класс тихих подводных лодок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что британские СМИ обвинили фанатов санкт-петербургского «Зенита» в расизме. Скандал разгорелся из-за баннера, который болельщики сине-бело-голубых вывесили на трибунах во время недавнего матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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