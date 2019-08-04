В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн
Один из посетителей галереи Тейт Модерн в Лондоне сбросил маленького мальчика со смотровой площадки, расположенной на десятом этаже здания, перебросив ребенка через почти полутораметровое ограждение. Подозреваемого задержали очевидцы произошедшего и держали, пока не прибыла полиция.
В сообщении Скотланд-Ярда уточняется, что это случилось в лондонском районе Саутуарк около 14:40 (16:40 мск) в воскресенье, 4 августа. Задержанным оказался 17-летний подросток, он доставлен в полицейский участок для допроса.
Пострадавший – шестилетний мальчик – вертолетом доставлен в больницу, его состояние медики оценивают как критическое. Он упал на крышу основного корпуса Тейт Модерн, которая находится на уровне пятого этажа.
Задержанного подростка в покушении на убийство. В полиции британской столицы говорят, что он не был знаком с ребенком. Сотрудники Скотланд-Ярда опросили свидетелей, на некоторое время посетителям и сотрудникам запретили покидать здание галереи, но к вечеру всех отпустили, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU