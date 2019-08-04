Центробанк предложил перечислять зарплату по номеру телефона

4 Авг. 23:58 2019-08-05T00:07:22+03:00

Авторы этой идеи считают, что работникам так будет удобнее: они сами смогут выбирать банк

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Центробанк рассматривает возможность перечисления заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП) на карту банка, выбранного самим работником, эта инициатива сейчас обсуждается с банковским сообществом.

Как пояснил Владимир Сенин, заместитель председателя правления Альфа-Банка, который и стал инициатором проекта, таким образом можно решить проблему «зарплатного рабства», в котором, по его словам, пребывает абсолютное большинство работающих россиян. Работодатель выбирает банк (как правило, один из самых крупных в стране) без ведома работника и без учета его интересов, часто у сотрудников нет возможности перевести выплаты в другой банк.

Владимир Сенин отметил, что из-за такого подхода люди лишаются многих преимуществ: хорошего кэшбэка, процентов на остаток зарплаты, бонусов и льгот, а выплата заработной платы СБП – это революционно новый механизм, который сделает невозможным «зарплатное рабство», пишет «Российская газета».

Работник сможет самостоятельно привязывать к своему номеру телефона платежную карту системы «Мир», работодатель даже не будет знать, в какой банк перечисляется зарплата: он будет переводить деньги одним платежом в пользу НСПК (оператор платежной системы «Мир»). Похожая схема, отмечает Сенин, уже действует на развитых рынках, например, в Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU