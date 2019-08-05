Роспотребнадзор сообщил, как защититься от тропических постельных клопов

СЕГОДНЯ 02:04 2019-08-05T02:04:43+03:00

Ведомство сообщило о появлении в ряде российских городов паразитов, завезенных из далеких стран, и дал рекомендации по борьбе с ними

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В нескольких городах России были обнаружены тропические постельные клопы – совершенно новый вид домашних паразитов для европейской части нашей страны. По данным Роспотребнадзора численность этих насекомых увеличивается вдвое с каждым годом. Сами не подозревая того, россияне привозят их вместе со своим багажом из жарких стран.

Эксперты предложили ряд мер, которые помогут защитить туристов и их вещи во время отдыха в тропических странах от нежелательных насекомых. Перед непосредственным заселением необходимо тщательно проверить постель и приготовленное белье. При обнаружении клопов или следов их жизнедеятельности стоит отказаться от проживания в этом месте. Для хранения чемоданов или переносных сумок следует выбрать ванную или душевую комнаты. Дело в том, что по скользким поверхностям этим насекомым намного труднее забраться, нежели по стенам и полу внутри номера в отеле или снимаемой квартиры. Еще одна рекомендация касается стирки: грязное белье лучше убрать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу.

Не в последнюю очередь Роспотребнадзор напоминает о профилактике распространения клопов в домах самих россиян. Регулярная уборка, особенно с использованием пылесоса, частая смена и стирка постельного белья, систематический ремонт квартир – самые эффективные методы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о нашествии вязовых клопов в Бишкеке, которые, однако, не представляют опасности для человека. Из-за сложившихся благоприятных природных условий в этом году, популяция насекомых сильно увеличилась и жучки стали забираться в жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU