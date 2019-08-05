2019-08-05T02:04:43+03:00
Общество

Роспотребнадзор сообщил, как защититься от тропических постельных клопов

Ведомство сообщило о появлении в ряде российских городов паразитов, завезенных из далеких стран, и дал рекомендации по борьбе с ними
Рушан КАЮМОВ
Поделиться:
Роспотребнадзор сообщил, как защититься от тропических постельных клоповРоспотребнадзор сообщил, как защититься от тропических постельных клоповФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В нескольких городах России были обнаружены тропические постельные клопы – совершенно новый вид домашних паразитов для европейской части нашей страны. По данным Роспотребнадзора численность этих насекомых увеличивается вдвое с каждым годом. Сами не подозревая того, россияне привозят их вместе со своим багажом из жарких стран.

Эксперты предложили ряд мер, которые помогут защитить туристов и их вещи во время отдыха в тропических странах от нежелательных насекомых. Перед непосредственным заселением необходимо тщательно проверить постель и приготовленное белье. При обнаружении клопов или следов их жизнедеятельности стоит отказаться от проживания в этом месте. Для хранения чемоданов или переносных сумок следует выбрать ванную или душевую комнаты. Дело в том, что по скользким поверхностям этим насекомым намного труднее забраться, нежели по стенам и полу внутри номера в отеле или снимаемой квартиры. Еще одна рекомендация касается стирки: грязное белье лучше убрать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу.

Не в последнюю очередь Роспотребнадзор напоминает о профилактике распространения клопов в домах самих россиян. Регулярная уборка, особенно с использованием пылесоса, частая смена и стирка постельного белья, систематический ремонт квартир – самые эффективные методы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о нашествии вязовых клопов в Бишкеке, которые, однако, не представляют опасности для человека. Из-за сложившихся благоприятных природных условий в этом году, популяция насекомых сильно увеличилась и жучки стали забираться в жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт: В ближайшие 10 лет будет снижаться спрос на некоторые профессии
Жертвами наводнения во Вьетнаме стали пять человек, 14 пропали без вести
Число мексиканцев среди жертв стрельбы в Техасе возросло до шести
Трамп обсудил массовую стрельбу в США с главами Минюста и ФБР
Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook и Instagram
Центробанк предложил перечислять зарплату по номеру телефона
В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн
Путин выразил соболезнования Трампу в связи с трагическими событиями в Техасе и Огайо
МИД РФ выступит с обращением к США и Германии по поводу их вмешательства в дела РФ
В Совфеде прокомментировали заявление Помпео по Крыму
Среди погибших в результате стрельбы в Техасе оказались трое мексиканцев
В Британии опасаются вторжения "сверхтихих" российских подлодок
В Минтрансе предложили создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Эрдоган заявил, что Турция проведет военную операцию в Сирии
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении блогера за угрозы в адрес детей сотрудников полиции