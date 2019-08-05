2019-08-05T03:18:06+03:00
Общество

Эксперт: В ближайшие 10 лет будет снижаться спрос на некоторые профессии

По мнению специалиста, среди «вымирающих» профессий – продавцы, охранники и водители, а также бухгалтеры, учителя иностранных языков и врачи общей практики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вымирающими профессиями в России назвали те, которые не требуют высокой квалификации: продавцы, охранники, водителиВымирающими профессиями в России назвали те, которые не требуют высокой квалификации: продавцы, охранники, водителиФото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшие 10 лет будет снижаться спрос не только на продавцов, водителей и охранников, но и на представителей таких профессий, которые требуют более высокой квалификации – бухгалтеров, преподавателей иностранного языка, врачей общей практики.

Об этом рассказал «Комсомольской правде» президент портала Superjob.ru Алексей Захаров, комментируя заявление члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, который сказал, что в скором будущем по разным причинам могут остаться без работы 15 миллионов россиян.

Специалист пояснил, что профессия водителя может стать невостребованной из-за беспилотного транспорта, продавцов вытеснят терминалы самостоятельной оплаты покупок, а электронные переводчики – учителей иностранных языков, бухгалтеры станут не нужны, когда страна полностью перейдет на безбумажный оборот бухгалтерской отчетности.

Однако все это – в будущем, а пока, как отметил Алексей Захаров, спрос на водителей такси, например, вырос в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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