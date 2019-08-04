2019-08-04T19:06:05+03:00
Экономика

Продавцов, водителей и бухгалтеров назвали вымирающими профессиями в России

В ближайшем будущем по разным причинам 15 миллионов россиян могут остаться без работы
Владимир НИКОЛАЕВ
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В ближайшем будущем по разным причинам 15 миллионов россиян могут остаться без работы.В ближайшем будущем по разным причинам 15 миллионов россиян могут остаться без работы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ряд профессий, скоро исчезнут — особенно те, которые не требуют высокой квалификации: это продавцы, охранники, водители. «Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», сказал порталу «URA.RU» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. И наберется таких людей 15 млн.

А ведь сегодня именно продавцы, охранники и водители — в топах всех агентств по трудоустройству.

- В перспективе, скажем, лет на 10 я тоже считаю, что спрос на эти профессии будет снижаться, - сказал КП президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. - Я бы к числу вымирающих профессий добавил еще бухгалтеров, учителей иностранного языка, врачей общей практики. Особенно заметно снижение спроса на бухгалтеров. Страна технологически готова к безбумажному обороту бухгалтерской отчетности, и как только Сбербанк, через который идет до 90% документации, а вслед за ним и другие банки, примут соответствующее решение, в течение 3 месяцев число бухгалтеров уменьшится в 10 раз. Поэтому такое решение пока не принимается.

- Беспилотный транспорт убьет профессию водителя, - продолжает Захаров . - Терминалы самостоятельной оплаты покупок вытеснят продавцов. Электронные переводчики сделают ненужной профессию преподавателя иностранных языков...

Но это дело будущего. А пока из-за раскрутки агрегатров такси спрос на водителей вырос в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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